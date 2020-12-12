Известная телеведущая и светская львица Пэрис Хилтон показала себя в необычайно нежном образе
На кадрах Пэрис позирует в розовом платье в горошек с декольте. Волосы красотка собрала в хвостик, а смотрела в объектив камеры. Кадры получились довольно милыми и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Милашка в розовом", - написала звезда.
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"Самая потрясающий когда-либо", "Безумно красиво", "Это жара", "Чистота в розовом", "Принцесса", "спасибо, что благословили нас этими тремя селфи", "Королева в розовом", "живая барби, омг", "Мне нравится это платье в стиле 50-х", "Откуда платье?", "Красивый и розовый", "Я так сильно тебя люблю, ты свет в моей жизни", "Омг, ты можешь так здорово уложить мои волосы?", "Красота каждого цвета в каждом наряде", "соперничая с Молли Рингуолд за самую красивую в розовом".
Сообщалось, что 39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон вскружила голову жарким образом в платье.
В этот раз жаркая Пэрис сверкнула идеальными формами в желтом платье с декольте и длинным разрезом на юбке. Знаменитость улеглась на траву, облокотившись на руку.
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