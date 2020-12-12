Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала на особистому селфі гідності з пікантного ракурсу

Кім Лі має свій унікальний стиль, завдяки якому вона почала отримувати безліч компліментів. Дівчина працює діджеєм і альтернативною моделлю, тому часто змінює свої образи заради залучення уваги.

У нічних клубах Лі завжди в зручному одязі і більш скромною, коли вона приходить виступати, на фотосесіях дівчина завжди в бікіні або білизна, яке найчастіше рекламує. А ось для відпочинку Лі вибирає міні-сукні з провокативними вирізами на стегнах і з глибокими декольте.

На одному з Селфі добре видно, що молода брюнетка любить показати себе, похвалитися перед камерою ідеальними і пухкими губами, а також зовсім не приховує бюст. Виставивши напоказ гідності у відкритому декольте, Кім Лі розбурхала шанувальників:

"Дивно💕 💕 💕; відчуваючи цю картинку, божеволію; серце красуні💕 # nukisee; милий образ і яскравий вигляд; ось це так! Це чудово .. 😍 😍 ; Електрика⚡⚡⚡; Боже, Кім !! Ти виглядаєш так красиво! 🔥 ; любов ❤️; від відтінків сірого до золотого; Сяй яскраво, як діамант. Або блискітки. Лол 💎; Сяй як королева💖 💖; чудова і сяюча привабливість😍 😍 😍; диско легке плаття 😂».

Раніше ми писали, що Кім Лі почала працювати діджеєм кілька років тому і тепер активно просуває свою кар'єру і ділиться розповідями про успіхи в Instagram.

При цьому Лі почала зніматися у фотосесіях для чоловічих журналів. Вона стала міняти образи і показувати тіло в одному Бікіні на пляжі або в білизні вдома. Тим не менш, Кім не переходить меж дозволеного і ніколи не показує себе в надмірно відвертому вигляді.

На одному з фото дівчина похвалилася підтягнутим тілом в чорному монокіні. Причому зробила це чи посеред басейну і намочивши при цьому волосся, які зачесала назад.

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