Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала на личном селфи достоинства с пикантного ракурса

Ким Ли имеет свой уникальный стиль, благодаря которому она начала получать множество комплиментов. Девушка работает диджеем и альтернативной моделью, поэтому часто меняет свои образы ради привлечения внимания.

В ночных клубах Ли всегда в удобной одежде и более скромной, когда она приходит выступать, на фотосессиях девушка всегда в бикини или белье, которое чаще всего рекламирует. А вот для отдыха Ли выбирает мини-платья с провокативными вырезами на бедрах и с глубокими декольте.

На одном из селфи хорошо видно, что молодая брюнетка любит показать себя, похвастаться перед камерой идеальными и пухлыми губами, а также совсем не скрывает бюст. Выставив напоказ достоинства в открытом декольте, Ким Ли взбудоражила поклонников:

«Удивительно💕💕💕; Чувствуя эту картинку, схожу с ума;сердце красавицы💕 # NukiSEE; Милый образ и яркий вид; Вот Это Да! Это потрясающе .. 😍😍; Электричество 👀💛 малышка в блестках⚡💪; Боже, Ким !! Ты выглядишь так красиво! 🔥; любовь ❤️; от оттенков серого до золотого; Сияй ярко, как бриллиант. Или блестки. Лол 💎; Сияй как королева💖💖; Великолепная и сияющая привлекательность😍😍😍; диско легкое платье 😂».

Ранее мы писали, что Ким Ли начала работать диджеем несколько лет назад и теперь активно продвигает свою карьеру и делится рассказами об успехах в Инстаграм.

При этом Ли начала сниматься в фотосессиях для мужских журналов. Она стала менять образы и показывать тело в одном бикини на пляже или в белье дома. Тем не менее, Ким не переходит границ дозволенного и никогда не показывает себя в излишне откровенном виде.

На одном из фото девушка похвалилась подтянутым телом в черном монокини. Причем сделала это Ли посреди бассейна и намочив при этом волосы, которые зачесала назад.

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