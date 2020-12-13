Курс валют в Україні 13 Грудня застигне перед грандіозним падінням, гривня за підтримки НБУ розбушується по-справжньому

Таким є прогноз фахівців, передає Politeka.

Наприклад, стодоларовий "американець" сьогодні застигне, хоча в понеділок очікується його падіння на 10,84 пункту. Валюта також проб'є "психологічну позначку" у 27 гривні.

Євро також впаде, гривня вирішить заповнити втрати за останні кілька днів. Йдеться про 10,05 пунктів.

Курс валют в Україні 13 грудня буде наступним:

100 доларів-2807,5 грн;

100 євро - 3399,46 грн.

Загальну картину повстання гривні "змаже" Російський рубль, який з волі випадку затримається на позначці в 0,38265 грн.

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Такі радикальні заходи не можуть не позначитися на економіці країни.

Економіст Андрій Гойлов попередив, що на міжбанку цілком вірогідний стрибок долара і до 32 гривень. У зв'язку з цим експерт рекомендує українцям тримати свої заощадження в американській валюті.

Серед інших загроз - збільшення дефіциту бюджету, обвал ВВП, а також істотне ускладнення в банківській системі.

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