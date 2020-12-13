Курс валют в Украине 13 декабря застынет перед грандиозным падением, гривна при поддержке НБУ разбушуется по-настоящему

Таким является прогноз специалистов, передает Politeka.

К примеру, стодолларовый «американец» сегодня застынет, хотя в понедельник ожидается его падение на 10,84 пункта. Валюта также пробьет «психологическую отметку» в 27 гривны.

Евро также упадет, гривна решит восполнить потери за последние несколько дней. Речь идет о 10,05 пунктах.

Курс валют в Украине 13 декабря будет следующим:

100 долларов – 2807,5 грн;

100 евро – 3399,46 грн.

Общую картину восстания гривны «смажет» российский рубль, который по воле случая задержится на отметке в 0,38265 грн.

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Такие радикальные меры не могут не сказаться на экономике страны.

Экономист Андрей Гойлов предупредил, что на межбанке вполне вероятен скачек доллара и до 32 гривен. В связи с этим эксперт рекомендует украинцам держать свои сбережения в американской валюте.

Среди других угроз - увеличение дефицита бюджета, обвал ВВП, а также существенное осложнение в банковской системе.

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