Молода співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яку продюсує відомий репер Потап, показала знімки з виступу

Так, на своїй сторінці в Instagram, брюнетка розмістила серію фотографій, зроблених на сцені, передає Politeka.net.

На фото Мішель в короткій чорній сукні з мікрофоном в руці співає і танцює з чоловіками зі своєї підтанцьовки.

"Сьогодні жіночий квартал!!

О 20: 20 не пропустіть!

Дуже крутий випуск хлопці! Гідно перегляду!! Це ж жіночий квартал❤️", - написала співачка.

Дівчина зізналася, що наряд їй пошили всього за півтора дня.

"Розумієте яка тут команда!!!🔥

Обожнюю вас хлопці!» ,- зазначила вона.

Користувачі закидали молоду співачку лайками, серед тих, хто поставив червоне сердечко був російський стриптизер і чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан.

Як ми розповідали до цього, Мішель Андраде приголомшила формами, влаштувавши пікантну фотосесію в автомобілі.

"Вчора я в сторіз зробила опитування, спасибі всім хто відповів))) я взяла собі парочку на замітку❤️», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".

Також Politeka писала, що фаворитка Потапа в рваному ТОПі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це...".