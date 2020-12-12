Молода співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яку продюсує відомий репер Потап, показала знімки з виступу
Так, на своїй сторінці в Instagram, брюнетка розмістила серію фотографій, зроблених на сцені, передає Politeka.net.
На фото Мішель в короткій чорній сукні з мікрофоном в руці співає і танцює з чоловіками зі своєї підтанцьовки.
"Сьогодні жіночий квартал!!
О 20: 20 не пропустіть!
Дуже крутий випуск хлопці! Гідно перегляду!! Це ж жіночий квартал❤️", - написала співачка.
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Дівчина зізналася, що наряд їй пошили всього за півтора дня.
"Розумієте яка тут команда!!!🔥
Обожнюю вас хлопці!» ,- зазначила вона.
Користувачі закидали молоду співачку лайками, серед тих, хто поставив червоне сердечко був російський стриптизер і чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан.
Як ми розповідали до цього, Мішель Андраде приголомшила формами, влаштувавши пікантну фотосесію в автомобілі.
"Вчора я в сторіз зробила опитування, спасибі всім хто відповів))) я взяла собі парочку на замітку❤️», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".
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