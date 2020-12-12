Молодая певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которую продюсирует известный рэпер Потап, показала снимки с выступления
Так, на своей странице в Инстаграм, брюнетка разместила серию фотографий, сделанных на сцене, передает Politeka.net.
На фото Мишель в коротком черном платье с микрофоном в руке поет и пляшет с мужчинами из своей подтанцовки.
«Сегодня женский квартал!!
В 20:20 не пропустите!
Очень крутой выпуск ребята! Достойно просмотра!! Это же женский квартал❤️», - написала певица.
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Девушка призналась, что наряд ей пошили всего за полтора дня.
«Понимаете какая тут команда!!!🔥
Обожаю вас ребята!», - отметила она.
Пользователи забросали молодую певицу лайками, среди тех, кто поставил красное сердечко был российский стриптизер и муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан.
Как мы рассказывали до этого, Мишель Андраде огорошила формами, устроив пикантную фотосессию в автомобиле.
«Вчера я в сториз сделала опрос, спасибо всем кто ответил))) я взяла себе парочку на заметку❤️», - говорится в сообщении.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».
Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".