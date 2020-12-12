Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася розкішним бюстом в кофті без бретелей

Кілька днів тому Демі вирушила на Відпочинок з близькими, звідки почала активно ділитися яскравими фото і розповідати про враження від подорожі по заповідниках, Еко-парках і різних туристичних місцях.

Спочатку Демі вирушила на сафарі і поділилася кадрами з машини, а цього разу поділилася видом на яскраві пейзажі за своїм вікном і засвітила при цьому бюст, який було важко заховати через кофтинки без бретелей. Втім, саму зірку це схоже не збентежило.

"Привіт з Серенгеті! 🖤 🐆 ",- написала Демі під відео, в якому розповіла про враження від місця, де вона зупинилася.

Ось як відповідають шанувальники:

"Ця капелюх🔥 🔥; Так довго без чого цікавого; красиво просто мило; одна з моїх улюблених поїздок - відвідати Африку. Пейзажі і дика природа просто приголомшливі; Красивого недостатньо, щоб висловити вашу особистість; чудово ❤️ екзотика в дорозі; ти дуже красива; вам жарко в цьому корсеті, так що знімайте його якомога швидше!; 💖 натуральна краса!; Які жінки в цьому житті, ви ідеальна деталь💖 💖».

Ми також писали, що пишногруда модель прославилася кілька років тому, а після скандального роману з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер її популярність зросла в рази. Тепер дівчина активно рекламує білизну і купальники, знімається для чоловічих журналів і з легкістю демонструє тіло на пляжі, забувши про найменший сором.

Демі подобається показувати фігуру без одягу, так як раніше вона комплексувала через нестандартні форми і довгий час приховувала себе і гідності, щоб її не критикували. Позбувшись від забобонів, дівчина почала вести інший спосіб життя.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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