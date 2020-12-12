Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвалилась роскошным бюстом в кофте без бретелек

Несколько дней тому назад Деми отправилась на отдых с близкими, откуда начала активно делиться яркими фото и рассказывать о впечатлениях от путешествия по заповедникам, эко-паркам и разным туристическим местам.

Сначала Деми отправилась на сафари и поделилась кадрами из машины, а в этот раз поделилась видом на яркие пейзажи за своим окном и засветила при этом бюст, который было трудно спрятать из-за кофточки без бретелек. Впрочем, саму звезду это похоже не смутило.

«Привет из Серенгети! 🖤🐆», - написала Деми под видео, в котором рассказала о впечатлениях от места, где она остановилась.

Вот как отвечают поклонники:

«Эта шляпа 🔥🔥; Так долго без чего интересного; Красиво просто мило; Одна из моих любимых поездок - посетить Африку. Пейзажи и дикая природа просто потрясающие; Красивого недостаточно, чтобы выразить вашу личность; Великолепно ❤️ экзотика в пути; Ты очень красивая; Вам жарко в этом корсете, так что снимайте его как можно скорее!; 💖 натуральная красота!; Какие женщины в этой жизни, вы идеальная деталь💖💖».

Мы также писали, что пышногрудая модель прославилась несколько лет назад, а после скандального романа с бывшим парнем Кайли Дженнер ее известность выросла в разы. Теперь девушка активно рекламирует белье и купальники, снимается для мужских журналов и с легкостью демонстрирует тело на пляже, забыв о малейшем стыде.

Деми нравится показывать фигуру без одежды, так как ранее она комплексовала из-за нестандартных форм и долгое время скрывала себя и достоинства, чтобы ее не критиковали. Избавившись от предрассудков, девушка начала вести другой образ жизни.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике