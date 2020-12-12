Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра" показала бездоганну красу на новому фото

Як передає Politeka.net, популярна співачка і спокуслива красуня Тетяна Котова, яка свого часу виступала у складі групи ВІА Гра любить кружляти голови фанатам. На своїй сторінці в Instagram вона частенько викладає яскраві і досить відверті фотографії.

На останньому фото, яке з'явилося в мікроблозі блондинки, вона позує в короткій блузці, зав'язаній на грудях, відкриваючи погляд на значний бюст артистки, і довгій білій спідниці з запахом. Котова апетитно виставила струнку ніжку, а чарівний образ завершила капелюшком, схожою на ковбойську.

Зі своїми шанувальниками красуня вирішила також поділитися списком фільмів, які, на її думку, дають сильну емоційну розтруску до сліз.

"Якщо єдина книга, над який ридали багато - це математика за п'ятий клас 😅 то фільмів, які змусять плакати крім Титаніка і Хатіко дуууже багато.

⠀ - Щоденник пам'яті

- Зелена миля

- Марлі і я

- 1+1 і 2+1

- Спокута

- Джуді

- Реальна любов

- Интерстеллар

- Собаче життя

- Ла Ла Ленд

А на якому фільмі складно не розплакатися тобі ?😭», - запитала Котова.

Користувачі мережі погодилися, що ці фільми пробирають до тремтіння.

"От щодо Титаніка, я що, єдина, хто ніколи його не дивився? І взагалі воно того варте?🤔 спасибі за списочок, люблю такі фільми, прям до тремтіння пробирає", - висловилася одна з підписчиць.

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