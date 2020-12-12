Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" показала безупречную красоту на новом фото
Как передает Politeka.net, популярная испольнительница и соблазнительная красотка Татьяна Котова, которая в свое время выступала в составе группы ВИА Гра любит кружить головы фанатам. На своей странице в Инстаграм она частенько выкладывает яркие и достаточно откровенные фотографии.
На последнем фото, которое появилось в микроблоге блондинки, она позирует в короткой блузке, завязанной на груди, открывая взор на внушительный бюст артистки, и длинной белой юбке с запахом. Котова аппетитно выставила стройную ножку, а обворожительный образ завершила шляпкой, похожей на ковбойскую.
Со своими поклонниками красотка решила также поделиться списком фильмов, которые, по ее мнению, дают сильную эмоциональную растряску до слез.
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"Если единственная книга, над который рыдали многие - это математика за пятый класс 😅 то фильмов, которые заставят плакать помимо Титаника и Хатико оооочень много.
⠀- Дневник памяти
- Зелёная миля
- Марли и я
- 1+1 и 2+1
- Искупление
- Джуди
- Реальная любовь
- Интерстеллар
- Собачья жизнь
- Ла Ла Лэнд
А на каком фильме сложно не расплакаться тебе ?😭", - спросила Котова.
Пользователи сети согласились, что эти фильмы пробирают до дрожи.
"Вот насчёт Титаника, я что, единственная, кто никогда его не смотрел? И вообще оно того стоит?🤔 спасибо за списочек, люблю такие фильмы, прям до дрожи пробирает", - высказалась одна из подписчиц.
Напомним, экс-"ВИА Гра" Котова показала бюст и довела до мурашек
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