Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" показала безупречную красоту на новом фото

Как передает Politeka.net, популярная испольнительница и соблазнительная красотка Татьяна Котова, которая в свое время выступала в составе группы ВИА Гра любит кружить головы фанатам. На своей странице в Инстаграм она частенько выкладывает яркие и достаточно откровенные фотографии.

На последнем фото, которое появилось в микроблоге блондинки, она позирует в короткой блузке, завязанной на груди, открывая взор на внушительный бюст артистки, и длинной белой юбке с запахом. Котова аппетитно выставила стройную ножку, а обворожительный образ завершила шляпкой, похожей на ковбойскую.

Со своими поклонниками красотка решила также поделиться списком фильмов, которые, по ее мнению, дают сильную эмоциональную растряску до слез.

"Если единственная книга, над который рыдали многие - это математика за пятый класс 😅 то фильмов, которые заставят плакать помимо Титаника и Хатико оооочень много.

⠀- Дневник памяти

- Зелёная миля

- Марли и я

- 1+1 и 2+1

- Искупление

- Джуди

- Реальная любовь

- Интерстеллар

- Собачья жизнь

- Ла Ла Лэнд

А на каком фильме сложно не расплакаться тебе ?😭", - спросила Котова.

Пользователи сети согласились, что эти фильмы пробирают до дрожи.

"Вот насчёт Титаника, я что, единственная, кто никогда его не смотрел? И вообще оно того стоит?🤔 спасибо за списочек, люблю такие фильмы, прям до дрожи пробирает", - высказалась одна из подписчиц.

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