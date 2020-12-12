Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вражає виглядом в молодості і зараз

Анджеліна Джолі є однією з найпопулярніших актрис Голлівуду, яка також і режисер, сценарист і навіть фотомодель. Саме тому зірку завжди обговорюють за зовнішній вигляд і її надмірно струнку фігуру.

Нещодавно на фан-акаунті також з'явилося фото, яке показує, як виглядала Джолі в молодості і якою худою стала зараз.

Варто відзначити, що в підлітковому віці зірка страждала від суїцидальної депресії. До душевного розладу її привели відчайдушні спроби стати моделлю. Дійшло до того, що актриса навіть поранила себе і різала шкіру заради почуття полегшення. Пізніше дівчина думала накласти на себе руки, проте відмовилася від цієї затії.

"Я не вважаю себе красивою, тому що бачу всі свої недоліки. Часом у людей дуже дивна думка. Вони кажуть мені, що я худа так, як ніби це повинно зробити мене щасливою", - одного разу сказала актриса.

Тим не менш, шанувальники обговорюють її зовнішній вигляд і зараз, дивуючись схудненню знову:

"Така красива; завжди ♥ ️ ♥; будь ласка, їжте що-небудь😰; Semper bellissima io la amo❤️; завжди красива королева💖 💖; В даний час!!; Я все ще хочу, щоб ви приєдналися до мене за чашкою кави на Блікер-стріт. 😎 🌟 ; тоді💙; Анджеліна назавжди😍 😍; раніше точно💘 💘 💘; краса старіючої душі. ❤️😎».

Раніше ми писали, що в останні місяці Джолі з'являлася на прогулянках в досить простих і скромних образах, старанно приховуючи не тільки фігуру, але і обличчя. Таким чином актриса намагалася уникнути зайвої уваги і провокацій від ЗМІ, все ще обговорюють її відносини з Бредом Піттом після розлучення.

Проте, фотографам пару раз все ж вдавалося відобразити Джолі під час відпочинку або прогулянці по місту. І один з кадрів здивував мережу, адже без макіяжу актриса виглядала зовсім інакше, а прості і мішкуваті речі без принтів надали знаменитості ще більше років до зовнішнього вигляду.

Варто відзначити, що зазвичай макіяж на Анджеліні завжди ідеальний, та й з одягом все в порядку. Але без нього і в провальному образі Шанувальники не впізнали знаменитість.

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