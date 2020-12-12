Голливудская актриса Анджелина Джоли поражает видом в молодости и сейчас

Анджелина Джоли является одной из самых популярных актрис Голливуда, которая также и режиссер, сценарист и даже фотомодель. Именно поэтому звезду всегда обсуждают за внешний вид и ее чрезмерно стройную фигуру.

Недавно на фан-аккаунте также появилось фото, которое показывает, как выглядела Джоли в молодости и какой тощей стала сейчас.

Стоит отметить, что в подростковом возрасте звезда страдала от суицидальной депрессии. К душевному расстройству ее привели отчаянные попытки стать моделью. Дошло до того, что актриса даже ранила себя и резала кожу ради чувства облегчения. Позже девушка думала покончить с собой, однако отказалась от этой затеи.

«Я не считаю себя красивой, потому что вижу все свои недостатки. Порой у людей очень странное мнение. Они говорят мне, что я худая так, как будто это должно сделать меня счастливой», -однажды сказала актриса.

Тем не менее, поклонники обсуждают ее внешний вид и сейчас, удивляясь похудению снова:

«Такая красивая; Всегда ♥ ️ ♥ ;Пожалуйста, ешьте что-нибудь😰; Semper bellissima io la amo❤️; Всегда красивая королева 💖💖; В настоящее время! Тогда она была другая!; Я все еще хочу, чтобы вы присоединились ко мне за чашкой кофе на Бликер-стрит. 😎🌟; тогда💙; Анджелина навсегда 😍😍; Раньше точно 💘💘💘; Красота стареющей души. ❤️😎».

Ранее мы писали, что в последние месяцы Джоли появлялась на прогулках в довольно простых и скромных образах, старательно скрывая не только фигуру, но и лицо. Таким образом актриса пыталась избежать лишнего внимания и провокаций от СМИ, все еще обсуждающих ее отношения с Брэдом Питтом после развода.

Тем не менее, фотографам пару раз все же удавалось запечатлеть Джоли во время отдыха или прогулке по городу. И один из кадров удивил сеть, ведь без макияжа актриса выглядела совершенно иначе, а просты и мешковатые вещи без принтов придали знаменитости еще больше лет к внешнему виду.

Стоит отметить, что обычно макияж на Анджелине всегда идеальный, да и с одеждой все в порядке. Но без него и в провальном образе поклонники не узнали знаменитость.

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной: "Это знак?".

А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры: выросла девочка.

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