Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила шанувальників, зважившись на зміну зачіски
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе в Instagram.
"Якось так!!! ))))) Хто там писав про розіграш? 🤪 😈 Так, я вперше в житті пофарбувала волосся ️ ️ Для ролі. І це ще не весь образ. Завтра викладу відео", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Асмус позує вся в чорному, включаючи волосся. Такої зірку ще не бачили, тому шанувальники буквально «вибухнули» компліментами.
Ані Лорак налякала "натягнутим" обличчям після невдалої пластики, відео: "Рот все ширше, очі..."
Найкрасивіша дівчинка у світі осоромилася змінами в зовнішності, 19-річну зірку не впізнати: "Боже, навіщо…"
Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "Некерована автівка неслася..."
Тарифи на електроенергію різко піднімуть: скільки доведеться платити з 1 січня, «Складатиметься з двох частин…»
"Шикарна", "ух, яка", "офігеть, красуня",» вау, дуже йде", "сміливо«,», а тобі йде, знаєш«,» ого, дуже добре виглядаєш«," темний колір ще крутіше підкреслює блакитні очі! Дуже красиво", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що колишня дружина відомого російського шоумена, актора і коміка Гаріка Харламова Христина Асмус з'явилася на вулиці в сльозах, фаті й з пляшкою алкоголю
Так, Асмус виклала на своїй сторінці жартівливе відео, де вона з валізою, в купальнику, куртці й з фатою ходить по вулиці зі сльозами на очах. При цьому в руках у неї пляшка горілки.
Нагадаємо, що винахідлива Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка.
Як повідомляла Politeka, спокуслива Асмус блиснула пікантною родимкою, від якої чоловіки без розуму.
Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася, що їй довелося пережити.