Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила шанувальників, зважившись на зміну зачіски

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе в Instagram.

"Якось так!!! ))))) Хто там писав про розіграш? 🤪 😈 Так, я вперше в житті пофарбувала волосся ️ ️ Для ролі. І це ще не весь образ. Завтра викладу відео", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Асмус позує вся в чорному, включаючи волосся. Такої зірку ще не бачили, тому шанувальники буквально «вибухнули» компліментами.

"Шикарна", "ух, яка", "офігеть, красуня",» вау, дуже йде", "сміливо«,», а тобі йде, знаєш«,» ого, дуже добре виглядаєш«," темний колір ще крутіше підкреслює блакитні очі! Дуже красиво", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що колишня дружина відомого російського шоумена, актора і коміка Гаріка Харламова Христина Асмус з'явилася на вулиці в сльозах, фаті й з пляшкою алкоголю

Так, Асмус виклала на своїй сторінці жартівливе відео, де вона з валізою, в купальнику, куртці й з фатою ходить по вулиці зі сльозами на очах. При цьому в руках у неї пляшка горілки.

Нагадаємо, що винахідлива Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Асмус блиснула пікантною родимкою, від якої чоловіки без розуму.

Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася, що їй довелося пережити.