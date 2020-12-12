Українцям розповіли, як нинішня зима їх здивує після Нового року

Несподіваний прогноз погоди озвучив синоптик Леонід Горбань в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, снігова погода може затриматися в Україні на 110 днів за умови, якщо сніг піде вже 13 грудня.

"Дуже прогнозний день - так званий Андрєєв день (13 грудня – ред.). Ви сказали, сніг йде по всій Україні. Дай Бог, щоб він в цей день пішов. Тому що якщо на Андрєєв день сніг піде, то буде він лежати 110 днів. Це ж прекрасно", - попередив авторитетний синоптик.

Горбань також додав, що вже після Дня святого Миколая очікується триразове зниження температури в Україні.

"І виходить, що відлига йде, а потім, з 20-х чисел, починаються морози. Тим більше, за народними прикметами йде триразове зниження температур. Це Варки, Савки і Ніколки. Варка мастить, Савка постить, а Ніколка ще більше додає. Так що це і за народними прикметами, і за розрахунками йде така погода", – резюмував синоптик, озвучуючи несподіваний прогноз погоди в ефірі телеканалу.

Раніше синоптик Леонід Горбань прогнозував протягом 18-19 грудня, що Україну засипле снігом. Він навіть трохи полежить на вулицях, адже морози не спадатимуть.

Хоча найбільший сніговий покрив синоптики обіцяють все — таки перед святом-15 грудня.

Нагадавши, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

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