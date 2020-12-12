Украинцам рассказали, как нынешняя зима их удивит после Нового года

Неожиданный прогноз погоды озвучил синоптик Леонид Горбань в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, снежная погода может задержаться в Украине на 110 дней при условии, если снег пойдет уже 13 декабря.

"Очень прогнозный день – так называемый Андреев день (13 декабря – ред.). Вы сказали, снег идет по всей Украине. Дай Бог, чтобы он в этот день пошел. Потому что если на Андреев день снег пойдет, то будет он лежать 110 дней. Это же прекрасно", – предупредил авторитетный синоптик.

Горбань также добавил, что уже после Дня святого Николая ожидается трехкратное понижение температуры в Украине.

"И получается, что оттепель идет, а потом, с 20-х чисел, начинаются морозы. Тем более, по народным приметам идет трехкратное понижение температур. Это Варки, Савки и Николки. Варка мастит, Савка постит, а Николка еще больше добавляет. Так что это и по народным приметам, и по расчетам идет такая погода", – резюмировал синоптик, озвучивая неожиданный прогноз погоды в эфире телеканала.

Ранее синоптик Леонид Горбань прогнозировал в течение 18-19 декабря, что Украину засыплет снегом. Он даже немного полежит на улицах, ведь морозы не будут спадать.

Хотя самый большой снежный покров синоптики обещают все-таки перед праздником — 15 декабря.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

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