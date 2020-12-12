Дочка співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман знає толк в епатажі
Спекотне фото спадкоємиця Брежнєвої опублікувала у своєму особистому Instagram.
Судячи зі знімка, Соня Кіперман сумує вдома на карантині, тому вирішила порадувати своїх шанувальників, трохи оголившись.
Заради нескромної фотографії вона одягла легкий топ, забувши про бюстгальтер, і доповнила свій ефектний образ стандартими синіми джинсами.
"Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли: "Вони не пара!"
Ані Лорак налякала "натягнутим" обличчям після невдалої пластики, відео: "Рот все ширше, очі..."
Оля Полякова дико змінилася, як тепер виглядає співачка: "Підтяжка обличчя точно була"
Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "Некерована автівка неслася..."
Крім цього, Соня Кіперман вирішила похвалитися перед підписниками своєю ідеальною фігурою, оскільки в кадрі помітний оголений животик.
Раніше ми розповідали, як дочка Віри Брежнєвої плюнула на все і вирішила показати, чим її нагородила природа.
Так, Соня Кіперман опублікувала в соціальних мережах фото у відкритому купальнику, в якому вона блиснула пишними формами.
На Соні-купальник зеленого кольору, зовсім не приховує хвилюючих вигинів стрункого тіла дівчини. Однією рукою знаменитість сперлася на крісло, другу витягнула вгору до хмар. Туди ж звернений і погляд дівчини.
Нагадавши, роздягнена дочка Віри Брежнєвої блиснула видатними достоїнствами
А ще Politeka повідомляла, що юна дочка Віри Брежнєвої подражнила формами, прикривши бюст рожевим пухом
Також Politeka писала, що дочка Віри Брежнєвої подражнила виглядом, ефектно підкресливши пружний бюст