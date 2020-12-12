Дочка співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман знає толк в епатажі

Спекотне фото спадкоємиця Брежнєвої опублікувала у своєму особистому Instagram.

Судячи зі знімка, Соня Кіперман сумує вдома на карантині, тому вирішила порадувати своїх шанувальників, трохи оголившись.

Віра Брежнєва, Соня Кіперман

Заради нескромної фотографії вона одягла легкий топ, забувши про бюстгальтер, і доповнила свій ефектний образ стандартими синіми джинсами.

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Крім цього, Соня Кіперман вирішила похвалитися перед підписниками своєю ідеальною фігурою, оскільки в кадрі помітний оголений животик.

Раніше ми розповідали, як дочка Віри Брежнєвої плюнула на все і вирішила показати, чим її нагородила природа.

Так, Соня Кіперман опублікувала в соціальних мережах фото у відкритому купальнику, в якому вона блиснула пишними формами.

На Соні-купальник зеленого кольору, зовсім не приховує хвилюючих вигинів стрункого тіла дівчини. Однією рукою знаменитість сперлася на крісло, другу витягнула вгору до хмар. Туди ж звернений і погляд дівчини.

Нагадавши, роздягнена дочка Віри Брежнєвої блиснула видатними достоїнствами

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