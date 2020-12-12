Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман знает толк в эпатаже

Жаркое фото наследница Брежневой опубликовала в своем личном Instagram.

Судя по снимку, Соня Киперман скучает дома на карантине, поэтому решила порадовать своих поклонников, немного оголившись.

Ради нескромной фотографии она надела легкий топ, позабыв о бюстгальтере, и дополнила свой эффектный образ стандартыми синими джинсами.

Помимо этого, Соня Киперман решила похвастаться перед подписчиками своей идеальной фигурой, поскольку в кадре виден оголен животик.

Ранее мы рассказывали, как дочь Веры Брежневой плюнула на все и решила показать, чем ее наградила природа.

Так, Соня Киперман опубликовала в социальных сетях фото в открытом купальнике, в котором она сверкнула пышными формами.

На Соне – купальник зеленого цвета, совсем не скрывающий волнительных изгибов стройного тела девушки. Одной рукой знаменитость облокотилась на кресло, вторую вытянула вверх к облакам. Туда же обращен и взгляд девушки.

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