Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман знает толк в эпатаже

Жаркое фото наследница Брежневой опубликовала в своем личном Instagram.

Судя по снимку, Соня Киперман скучает дома на карантине, поэтому решила порадовать своих поклонников, немного оголившись.

Вера Брежнева, Соня Киперман

Ради нескромной фотографии она надела легкий топ, позабыв о бюстгальтере, и дополнила свой эффектный образ стандартыми синими джинсами.

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Помимо этого, Соня Киперман решила похвастаться перед подписчиками своей идеальной фигурой, поскольку в кадре виден оголен животик.

Ранее мы рассказывали, как дочь Веры Брежневой плюнула на все и решила показать, чем ее наградила природа.

Так, Соня Киперман опубликовала в социальных сетях фото в открытом купальнике, в котором она сверкнула пышными формами.

На Соне – купальник зеленого цвета, совсем не скрывающий волнительных изгибов стройного тела девушки. Одной рукой знаменитость облокотилась на кресло, вторую вытянула вверх к облакам. Туда же обращен и взгляд девушки.

Напомним, раздетая дочь Веры Брежневой блеснула выдающимися достоинствами

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