Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман знает толк в эпатаже
Жаркое фото наследница Брежневой опубликовала в своем личном Instagram.
Судя по снимку, Соня Киперман скучает дома на карантине, поэтому решила порадовать своих поклонников, немного оголившись.
Ради нескромной фотографии она надела легкий топ, позабыв о бюстгальтере, и дополнила свой эффектный образ стандартыми синими джинсами.
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Помимо этого, Соня Киперман решила похвастаться перед подписчиками своей идеальной фигурой, поскольку в кадре виден оголен животик.
Ранее мы рассказывали, как дочь Веры Брежневой плюнула на все и решила показать, чем ее наградила природа.
Так, Соня Киперман опубликовала в социальных сетях фото в открытом купальнике, в котором она сверкнула пышными формами.
На Соне – купальник зеленого цвета, совсем не скрывающий волнительных изгибов стройного тела девушки. Одной рукой знаменитость облокотилась на кресло, вторую вытянула вверх к облакам. Туда же обращен и взгляд девушки.
Напомним, раздетая дочь Веры Брежневой блеснула выдающимися достоинствами
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