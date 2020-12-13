Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд похвалилася пікантним образом

Як повідомляє Politeka.net, Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.

Зірка всіляко підкреслює свої пишні форми. Цього разу модель особливо постаралася і показала фото у своєму блозі Instagram.

Ебі показала, що вирушила на зйомку в крихітному боді і високих чоботях. Боді з чорного напівпрозорого матеріалу відмінно гармоніювало зі смаглявим відтінком її шкіри, підкресливши, те що модель позувала без білизни. Вона зробила кадр, з вигідного ракурсу продемонструвавши свою знамениту фігуру.

Як завжди, свій образ знаменита модель продумала до дрібниць. Ебі зробила розкішну укладку з локонами, макіяж в пісочно-коричневих тонах, не забувши про аксесуар - стильне кольє з срібними вставками.

У відповідь на опубліковане фото модель отримала масу компліментів і захоплених коментарів.

"Виглядає абсолютно приголомшливо, дитинко💗", "яка ти приголомшлива красива жінка", " чудово чарівно і заворожуюче😛 😘", " чудова Дама з гарячим тілом", " Так смачно і красиво".

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані.

Як Politeka писала, безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі.

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді.