Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась пикантным образом
Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.
Звезда всячески подчеркивает свои пышные формы. В этот раз модель особенно постаралась и показала фото в своем блоге Instagram.
Эби показала, что отправилась на сьемку в крошечном боди и высоких сапогах. Боди из черного полупрозрачного материала отлично гармонировало со смуглым оттенком ее кожи, подчеркнув, то что модель позировала без белья. Она сделала кадр, с выгодного ракурса продемонстрировав свою знаменитую фигуру.
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Как всегда, свой образ знаменитая модель продумала до мелочей. Эби сделала роскошную укладку с локонами, макияж в песочно-коричневых тонах, не забыв об аксессуаре - стильном колье с серебрянными вставками.
В ответ на опубликованное фото модель получила массу комплиментов и восхищенных комментариев.
"Выглядит совершенно потрясающе, детка💗", "Какая ты потрясающая красивая женщина", "Великолепно чарующе и завораживающе 😛😘", "Великолепная дама с горячим телом", " Так вкусно и красиво".
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу.
Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе.
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди.