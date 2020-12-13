Український співак MELOVIN, якого ще називають фаворитом Данилко, здивував хуліганським виглядом під час творчості

Як повідомляє Politeka.net, він розмістив сміливе фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На ньому Виконавець зображений в просторих штанях і білому халаті, який спокусливо розкрив на грудях і показав своє Пташине татуювання.

У такому вигляді Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) почав музикувати. Він розташувався за синтезатором і почав грати, активно махаючи головою, через це його обличчя в кадрі вийшло до остраху змазаним.

"Як часто ви втрачаєте себе в музиці? Танцюйте з дияволом. Танцюйте з дияволом зараз", - підписав MELOVIN свою фотографію в соцмережі.

Користувачі в комменртаріях почали обговорювати вигляд музиканта і його майбутній альбом:

"Я і мій 2020 в одному фото (навіть скоріше в одній особі)"; "коли попросила подругу себе сфоткати"; "коли буде фото без халата, е травні"; "втратити себе в твоїй музиці ❤️🙌 стати музикою на час... її потоком.. її життям. Щоб зрозуміти щось набагато більше ніж ти сам"; " ти з глузду з'їхав?"; "Макухнуло не по дитячому"; "я якраз спати збиралася, і вирішила на останок зайти в Instagram і тут сон сказав Поки"; " можна починати ридати ?) "; "У мене тільки від твоєї музики, дах зносить";" як у фільмі жахів";"а у мене серце мало не стало".

Раніше MELOVIN виклав фото в картатому піджаку і з зеленою квіткою в руках, він підкреслив свої очі чорними тінями, а брови виглядали майже безбарвними. Сережка в носі доповнила образ.

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