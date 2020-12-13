У 2021 році влада змусить українців повернути гроші, отримані в якості субсидії

Як стало відомо Politeka.net, зовсім скоро почне діяти постанова Кабміну" про спрощений порядок надання субсидії", яка внесе кардинальні зміни в систему соцдопомоги. Згідно з рішенням уряду, почнуть перевіряти людей, які вже користувалися субсидіями або тільки намагаються її отримати, щоб позбавити виплат тих, хто отримує їх незаконно.

Якщо соцпрацівники виявлять грубі порушення, наприклад неправдиву інформацію, то не тільки позбавлять виплат, а й змусять повернути вже отримані кошти. Таке покарання наздожене користувачів комунальних послуг, які:

володіють приватним будинком площею від 200 квадратних метрів або квартирою більше 120 квадратів, а також автомобілем, випущеним п'ять років тому або пізніше;

здійснили разову покупку на суму понад 50 тисяч гривень, це стосується як самого одержувача, так і членів його сім;

не платили ЄСВ і при цьому не перебували на обліку в центрі зайнятості.

Перевірку проводитиме Мін'юст і служба соціального захисту населення, вона пройде в три етапи. Дані про одержувачів субсидій будуть регулярно оновлюватися, тому порушників обіцяють виявляти дуже швидко. В першу чергу перевірятимуть дорогі покупки і Сімейний стан людей, які отримують субсидію. Українцям варто готуватися до неприємних наслідків, якщо вони купили щось цінне, незважаючи на соціальну допомогу.

Раніше українці почали скаржитися на урізання субсидій. Так жителі Черкаської області повідомили, що замість 800 гривень їм почали виплачувати всього 24 гривні. Люди не можуть навіть звернутися до управлінь соціального захисту, які зараз закриті на карантин.

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