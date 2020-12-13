В 2021 году власть заставит украинцев вернуть деньги, полученные в качестве субсидии

Как стало известно Politeka.net, совсем скоро начнет действовать постановление Кабмина "Об упрощенном порядке предоставления субсидии", которое внесет кардинальные изменения в систему соцпомощи. Согласно решению правительства, начнут проверять людей, которые уже пользовались субсидиями или только пытаются ее получить, чтобы лишить выплат тех, кто получает их незаконно.

Если соцработники выявят грубые нарушения, например ложную информацию, то не только лишат выплат, но и заставят вернуть уже полученные средства. Такое наказание настигнет пользователей коммунальных услуг, которые:

владеют частным домом площадью от 200 квадратных метров или квартирой более 120 квадратов, а также автомобилем, выпущенным пять лет назад или позже;

совершили разовую покупку на сумму более 50 тысяч гривен, это касается как самого получателя, так и членов его семь;

не платили ЕСВ и при этом не состояли на учете в Центре занятости.

Проверку будет проводить Минюст и служба социальной защиты населения, она пройдет в три этапа. Данные о получателях субсидий будут регулярно обновляться, поэтому нарушителей обещают выявлять очень быстро. В первую очередь будут проверять дорогостоящие покупки и семейное положение людей, получающих субсидию. Украинцам стоит готовиться к неприятным последствиям, если они купили что-то ценное, несмотря на социальную помощь.

Ранее украинцы начали жаловаться на урезание субсидий. Так жители Черкасской области сообщили, что вместо 800 гривен им начали выплачивать всего 24 гривны. Люди не могут даже обратиться в управления социальной защиты, которые сейсчас закрыты на карантин.

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