Американська модель Емілі Ратаковськи з Victoria's Secret вразила фігурою у відвертому костюмі

Знаменитість постійно вибирає найсміливіші вбрання, завдяки яким показує струнку фігуру, пише Politeka.net.

Шанувальники регулярно згадують образи красуні до вагітності, коли вона показувала свій плоский животик.

Так, в одній з фан-груп з'явилося фото Ратаковськи, на якому вона позує в білосніжному топіку, що обтягнув її великі груди. Одяг зціпив бюст і, здавалося, що йому дуже тісно.

Тонка талія і плоский животик притягували погляд не менше. До того ж зірка одягла спідничку, яка ледь трималася на стегнах і була навіть трохи приспущеною, не закриваючи собою нічого зайвого.

Різні прикраси доповнили образ Емілі, а макіяж ідеально підкреслив форми очей і губ.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже група тільки набирає популярність.

"Ух, королева спокуси", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи продемонструвала шикарні форми з усіх боків, завдяки настільки відвертому вбранню. Модель була в короткій обтягуючій сукні, яка підкреслила її груди і пружні сідниці.

Пишний бюст під вузькою тканиною пікантно випирав, а соковиті сідниці просто приманювали погляд.

У такому вигляді Емілі постала біля холодильника з напоями в магазині.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала в чорному купальнику, який ледве вмістив збільшені груди красуні. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ доповнила зірка яскравими прикрасами на шиї.

"Шостий місяць", - підписала фото Емілі.

Нагадаємо, що вагітна Ратаковськи з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.

Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковськи без одягу прикрила бюст квіточкою.