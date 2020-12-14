Американська модель Емілі Ратаковськи з Victoria's Secret вразила фігурою у відвертому костюмі
Знаменитість постійно вибирає найсміливіші вбрання, завдяки яким показує струнку фігуру, пише Politeka.net.
Шанувальники регулярно згадують образи красуні до вагітності, коли вона показувала свій плоский животик.
Так, в одній з фан-груп з'явилося фото Ратаковськи, на якому вона позує в білосніжному топіку, що обтягнув її великі груди. Одяг зціпив бюст і, здавалося, що йому дуже тісно.
Тонка талія і плоский животик притягували погляд не менше. До того ж зірка одягла спідничку, яка ледь трималася на стегнах і була навіть трохи приспущеною, не закриваючи собою нічого зайвого.
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Різні прикраси доповнили образ Емілі, а макіяж ідеально підкреслив форми очей і губ.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже група тільки набирає популярність.
"Ух, королева спокуси", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи продемонструвала шикарні форми з усіх боків, завдяки настільки відвертому вбранню. Модель була в короткій обтягуючій сукні, яка підкреслила її груди і пружні сідниці.
Пишний бюст під вузькою тканиною пікантно випирав, а соковиті сідниці просто приманювали погляд.
У такому вигляді Емілі постала біля холодильника з напоями в магазині.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала в чорному купальнику, який ледве вмістив збільшені груди красуні. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ доповнила зірка яскравими прикрасами на шиї.
"Шостий місяць", - підписала фото Емілі.
Нагадаємо, що вагітна Ратаковськи з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.
Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковськи без одягу прикрила бюст квіточкою.