Американская модель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret впечатлила фигурой в откровенном костюме
Знаменитость постоянно выбирает самые смелые наряды, благодаря которым показывает стройную фигуру, пишет Politeka.net.
Фанаты регулярно вспоминают образы красотки до беременности, когда она показывала свой плоский животик.
Так, в одной из фан-групп появилось фото Ратаковски, на котором она позирует в белоснежном топике, обтянувшем ее большую грудь. Одежда стиснула бюст и, казалось, что ему очень тесно.
Тонкая талия и плоский животик притягивали взгляд не меньше. К тому же звезда надела юбочку, которая едва держалась на бедрах и была даже немного приспущенной, не закрывая собой ничего лишнего.
45-летняя Наталья Могилевская в экстра-мини зажгла в окружении фигуристых подруг: «Это что-то новое, хочется…»
Длинноногая Дорофеева растаяла в объятиях довольного Зеленского, президент не устоял: пикантный кадр
Постаревшая Анджелина Джоли засветила лицо без слоя косметики, честные фото: "И где королевский вид?"
Под Одессой переехали людей: подробности и кадры ДТП
Различные украшения дополнили образ Эмили, а макияж идеально подчеркнул формы глаз и губ.
Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь группа только набирает популярность.
"Ух, королева соблазна", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски продемонстрировала шикарные формы со всех сторон, благодаря столь откровенному наряду. Модель была в коротком обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее грудь и упругие ягодицы.
Пышный бюст под узкой тканью пикантно выпирал, а сочные ягодицы просто приманивали взгляд.
В таком виде Эмили предстала возле холодильника с напитками в магазине.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в черном купальнике, который еле вместил увеличенную грудь красотки. Волосы у девушки были распущенными, а образ дополнила звезда яркими украшениями на шее.
"Шестой месяц", - подписала фото Эмили.
Напомним, что беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.
Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.