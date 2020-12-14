Американская модель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret впечатлила фигурой в откровенном костюме

Знаменитость постоянно выбирает самые смелые наряды, благодаря которым показывает стройную фигуру, пишет Politeka.net.

Фанаты регулярно вспоминают образы красотки до беременности, когда она показывала свой плоский животик.

Так, в одной из фан-групп появилось фото Ратаковски, на котором она позирует в белоснежном топике, обтянувшем ее большую грудь. Одежда стиснула бюст и, казалось, что ему очень тесно.

Тонкая талия и плоский животик притягивали взгляд не меньше. К тому же звезда надела юбочку, которая едва держалась на бедрах и была даже немного приспущенной, не закрывая собой ничего лишнего.

Различные украшения дополнили образ Эмили, а макияж идеально подчеркнул формы глаз и губ.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь группа только набирает популярность.

"Ух, королева соблазна", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски продемонстрировала шикарные формы со всех сторон, благодаря столь откровенному наряду. Модель была в коротком обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее грудь и упругие ягодицы.

Пышный бюст под узкой тканью пикантно выпирал, а сочные ягодицы просто приманивали взгляд.

В таком виде Эмили предстала возле холодильника с напитками в магазине.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в черном купальнике, который еле вместил увеличенную грудь красотки. Волосы у девушки были распущенными, а образ дополнила звезда яркими украшениями на шее.

"Шестой месяц", - подписала фото Эмили.

Напомним, что беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.

Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.