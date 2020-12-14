Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер одягла екстремальне міні

Спокусниця Кайлі Дженнер стала зводити з розуму шанувальників, після того, як зробила кілька пластичних операцій, пише Politeka.net.

Зірка демонструє шикарні форми в різних нарядах. Цього разу шанувальники згадали образ моделі, який запаморочив їм голову.

Кайлі йшла в блискучому різнобарвному платті. Наряд тримався на бретельках, які ледь не зісковзували з плечей.

Дженнер розпустила каштанове хвилясте волосся, закинувши їх набік, щоб те не закривало види на декольте. З останнього трохи виставилися груди спокусниці.

Сукня була не тільки короткою, але і мала вирізи з боків, з яких показувалася пружна сідниця.

Стрункі ніжки теж привертали погляд.

Різні прикраси доповнили образ красуні, вона тримала в руках рожевий телефон.

За 13 годин пост зібрав понад 900 лайків і багато коментарів, в яких користувачі мережі захоплювалися образом зірки.

"Гаряча красуня", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала, підігнувши ніжки під себе. Модель одягла кольоровий купальник. Ліфчик тримався на грудях, які ледь не вивалювалися з нього. Пишний бюст заворожував.

Також на зірці були плавочки, що обтягнули найінтимніше. Видно, що це було бікіні, яке оголило сідниці.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер постала перед дзеркалом, ефектно демонструючи розкішні форми у всій красі. При цьому образ знаменитість вирішила доповнити елегантною зачіскою і макіяжем.

"Найкрихітніший", - коротко йдеться в повідомленні.

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