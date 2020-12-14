Звезда показала, чем может гордиться

Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер надела экстремальное мини

Соблазнительница Кайли Дженнер стала сводить с ума поклонников, после того, как сделала несколько пластических операций, пишет Politeka.net.

Звезда демонстрирует шикарные формы в различных нарядах. В этот раз поклонники вспомнили образ модели, который вскружил им голову.

Кайли шла в сверкающем разноцветном платье. Наряд держался на бретельках, которые едва ли не соскальзывали с плеч.

Дженнер распустила каштановые волнистые волосы, закинув их набок, чтобы те не закрывали виды на декольте. Из последнего немного выставилась грудь соблазнительницы.

Платье было не только коротким, но и имело вырезы по бокам, из которых показывалась упругая ягодица.

Стройные ножки тоже привлекали взгляд.

Разные украшения дополнили образ красотки, она держала в руках розовый телефон.

За 13 часов пост собрал более 900 лайков и много комментариев, в которых пользователи сети восхищались образом звезды.

"Горячая красотка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала, подогнув ножки под себя. Модель надела цветной купальник. Лифчик держался на груди, которая едва ли не вываливалась из него. Пышный бюст завораживал.

Также на звезде были плавочки, обтянувшие самое интимное. Видно, что это были бикини, которое оголило ягодицы.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер предстала перед зеркалом, эффектно демонстрируя роскошные формы во всей красе. При этом образ знаменитость решила дополнить элегантной прической и макияжем.

«Самый крохотный», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, Кайли Дженнер в ванной при свечах показала, как выглядит идеал

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