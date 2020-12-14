Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret перетворилася на міфічного персонажа

Знаменита красуня привертає увагу мільйонів людей, завдяки своїй ідеальній зовнішності, пише Politeka.net. Зірка не соромиться робити відверті знімки.

Так, красуня повністю роздяглася, блиснувши пишним бюстом, однак при цьому встигнувши його приховати руками.

Браслети на зап'ястях красиво виблискували в темряві. Волосся Келлі було розпущеним і красиво спускалося по спині.

Примітно, що була з хвостом русалки, який був опущений під воду. А сама модель виблискувала ідеальним тілом під світлом місяця.

"Любов!! Спасибі", - було написано в пості.

Фото вийшло дуже незвичним і казковим. При цьому знімок не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже було опубліковано в сторіс. Не можна не відзначити, що вона просто справжня русалка.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл народилася у 1995 році в Індії. Красуня з раннього дитинства займалася спортом - грала у футбол і теніс. Останній вид спорту у знаменитості особливо любимий і вона досі ним займається.

У 13 років Келлі помітив в кафе модельний агент. Спочатку батьки були проти пропозиції про роботу, проте пізніше дозволили дочці зніматися. Зустріч стала доленосною, адже тепер Келлі знаменита модель.

Нагадаємо, Келлі Гейл була в білій футболці і трусиках. Красуня лежала на дивані та хвалилася своєю красою, частково засвітивши п'яту точку на знімку. Волосся у Гейл було розпущеним, а на руці можна побачити браслет.

Фанати швидко поставили понад 20 тисяч лайків і написали в бік спокусниці багато приємного.

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