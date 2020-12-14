Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret превратилась в мифического персонажа

Знаменитая красотка привлекает внимание миллионов человек, благодаря своей идеальной внешности, пишет Politeka.net. Звезда не стесняется делать откровенные снимки.

Так, красотка полностью разделась, сверкнув пышным бюстом, однако при этом успев его скрыть руками.

Браслеты на запястьях красиво сверкали в темноте. Волосы Келли были распущены и красиво спускались по спине.

Примечательно, что была с хвостом русалки, который был опущен под воду. А сама модель сверкала идеальным телом под светом луны.

"Любовь!! Спасибо", - было написано в посте.

Фото получилось очень необычным и сказочным. При этом снимок не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь было опубликовано в сторис. Нельзя не отметить, что она просто настоящая русалка.

Ранее мы писали, что Келли Гейл родилась в 1995 году в Индии. Красотка с раннего детства занималась спортом — играла в футбол и теннис. Последний вид спорта у знаменитости особенно любим и она до сих пор им занимается.

В 13 лет Келли заметил в кафе модельный агент. Сначала родители были против предложения о работе, однако позже разрешили дочери сниматься. Встреча стала судьбоносной, ведь теперь Келли знаменитая модель.

Напомним, Келли Гейл была в белой футболке и трусиках. Красотка лежала на диване и хвасталась своей красотой, частично засветив пятую точку на снимке. Волосы у Гейл были распущенными, а на руке можно увидеть браслет.

Фанаты быстро поставили более 20 тысяч лайков и написали в сторону соблазнительницы много приятного.

Напомним, полностью раздетая красотка из "Victoria’s Secret" ослепила своим великолепием в последних лучах солнца

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