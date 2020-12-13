У Харківській області вночі, 13 грудня, сталася пожежа на Зміївській тепловій електростанції
Вночі на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу за адресою: с.Слобожанське, вул. Балаклійське шосе, 2, Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго". На місце події були направлені 12 відділень співробітників ДСНС на автоцистернах і 2 відділення на автодрабинах
Про це повідомив сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, вогонь охопив 50 квадратних метрів, горіла набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів і відбулося підвищення температури в 4-х бункерах золи, все навколо було в чорному диму.
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О 3.45 рятувальникам вдалося взяти вогонь під контроль і локалізувати, вже о 08.36 пожежу було повністю ліквідовано, тобто її довелося гасити близько семи годин. Загиблих і постраждалих внаслідок пожежі не було.
На даний момент з'ясовують причину пожежі, встановлюється розмір шкоди заподіяної пожежею.
Варто відзначити, що Зміївська теплова електрична станція — теплова електростанція, розташована біля селища Слобожанське на території Зміївського району Харківської області в 55 км від Харкова і забезпечує електроенергією регіон трьох областей: Харківської, Полтавської та Сумської.
Нагадаємо, що пожежа розгорілася на узбережжі в Одесі, стовп вогню і чорний дим видно здалеку: відео НП.
Як повідомляла Politeka, семеро харків'ян залишилися наодинці з вогнем, терміново з'їхалися рятувальники: перші деталі і фото НП.
Також Politeka писала, що у Харкові сильна пожежа ледь не забрала життя людей, фото.