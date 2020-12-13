В Харьковской области ночью, 13 декабря, произошел пожар на Змиевской тепловой электростанции

Ночью на номер "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: с. Слобожанское, ул. Балаклейское шоссе, 2, Змиевская ТЭС ПАО "Центрэнерго". На место происшествия были направлены 12 отделений сотрудников ГСЧС на автоцистернах и 2 отделения на автолестницах

Об этом сообщил сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, огонь охватил 50 квадратных метров, горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы, все вокруг было в черном дыму.

В 3.45 спасателям удалось взять огонь под контроль и локализовать, уже в 08.36 пожар был полностью ликвидирован, то есть его пришлось тушить около семи часов. Погибших и пострадавших в последствие пожара не было.

На данный момент выясняют причину пожара, устанавливается размер ущерба причиненного пожаром.

Стоит отметить, что Змиевская тепловая электрическая станция — тепловая электростанция, расположенная возле посёлка Слобожанское на территории Змиёвского района Харьковской области в 55 км от Харькова и обеспечивающая электроэнергией регион трёх областей: Харьковской, Полтавской и Сумской.

Напомним, что пожар разгорелся на побережье в Одессе, столб огня и черный дым видны издалека: видео ЧП.

Как сообщала Politeka, семеро харьковчан остались наедине с огнем, срочно съехались спасатели: первые детали и фото ЧП.

Также Politeka писала, что в Харкове сильный пожар едва не унес жизни людей, фото.