Зірка популярного телешоу "Холостяк" Даша Ульянова показала свою "нічну романтику" на автозаправці

Як передає Politeka, відповідне фото з'явилось на сторінці дівчини в соцмережі.

Так, Ульянова опублікувала світлину, на якій вона позує на автозаправці, тримаючи в руці морозиво.

"Нічна романтика на заправці і з морозивом", - написала вона під своїм фото.

Ульянова традиційно постала в дуже стильному образі - на ній світле взуття з хутром, сірі спортивні штані, "плюшевий плащ" та об'ємний светр молочного кольору. Доповнила її образ яскрава червона сумочка.

Користувачі соцмережі оцінили образ моделі, а також покепкували з приводу того, що вона їсть морозиво взимку.

"Пушка", "Так-так, любимо таке", "Красуня", "Де ти там стілець знайшла?", "Бомба-ракета", "Гарненька", "На вулиці лід, а Дашка морозиво жере", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що Ульянова не втрималася і похвалилася своєю яскравою зовнішністю під час поїздки в ліфті. Красуня розкрила свою теплу куртку на хутрі і показала розкішну фігуру в мініатюрних шортах зі шкіри.

Нагадаємо, спокуслива Ульянова з "Холостяка" довела до божевілля, зігнувшись на ліжку: "вишенька на торті…".

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