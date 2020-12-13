Звезда популярного телешоу "Холостяк" Даша Ульянова показала свою "ночную романтику" на автозаправке

Как передает Politeka, соответствующее фото появилось на странице девушки в соцсети.

Так, Ульянова опубликовала фотографию, на которой она позирует на автозаправке, держа в руке мороженое.

"Ночная романтика на заправке и с мороженым", - написала она под своим фото.

Ульянова традиционно предстала в очень стильном образе - на ней светлая обувь с мехом, серые спортивные штаны, "плюшевый плащ" и объемный свитер молочного цвета. Дополнила ее образ яркая красная сумочка.

Пользователи соцсети оценили образ модели, а также пошутили по поводу того, что она ест мороженое зимой.

"Пушка", "Да-да, любим такое", "Красотка", "Где ты там стул нашла?", "Бомба-ракета", "Хорошенькая", "На улице лед, а Дашка мороженко жрет", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Ульянова не удержалась и похвасталась своей яркой внешностью во время поездки в лифте. Красавица раскрыла свою теплую куртку на меху и показала роскошную фигуру в миниатюрных шортах из кожи.

Напомним, соблазнительная Ульянова из "Холостяка" довела до безумия, согнувшись на кровати: "вишенка на торте...".

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья огорошила дерзкой выходкой: "будущая звезда".