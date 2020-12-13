Музикант Андрій Сапунов, учасник групи «Воскресение», помер у віці 64 років

Як пишуть у Телеграм-каналі Mash Андрію Сапунову стало погано близько сьомої ранку: сильно впав тиск, з'явилися болі в серці.

Викликали швидку, лікарі екстрено завантажили його в реанімобіль, але врятувати не встигли. Сапунов помер на під'їзді до приймального відділення. Крім того, факт смерті 64-річного музиканта підтвердила прес-аташе колективу Нонна Абрамова для російських ЗМІ.

За словами Абрамової, причиною смерті, за попередніми даними, став інфаркт. В даний час, уточнила вона, вся інформація про подію уточнюється. При цьому вона запевняє, що медики робили все можливе.

«На превеликий жаль, це правда, наскільки я розумію, це був інфаркт. Зараз поки збираємо інформацію», - розповіла журналістам Абрамова.

Нагадаємо, Сапунов приєднався до «Воскресения» в 1979-му - в рік створення групи. Після розпаду «Воскресения» в 1982 році Сапунов - вокаліст, гітарист і бас-гітарист - співпрацював з іншими колективами, в тому числі з ВІА «Самоцветы».

Він кілька разів повертався в групу, але в квітні 2016 року було оголошено, що Сапунов назавжди пішов з «Воскресения». Покинув він колектив через різні політичні погляди з його лідером Олексієм Романовим. Його музика буде жити вічно, Спочивай зі світом великий музикант.

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