Музыкант Андрей Сапунов, участник группы «Воскресение», умер в возрасте 64 лет

Как пишут в Телеграм-канале Mash Андрею Сапунову стало плохо около семи утра: сильно упало давление, появились боли в сердце.

Вызвали скорую, врачи экстренно погрузили его в реанимобиль, но спасти не успели. Сапунов умер на подъезде к приемному отделению. Кроме того, факт смерти 64-летнего музыканта подтвердила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова для российских СМИ.

По словам Абрамовой, причиной смерти, по предварительным данным, стал инфаркт. В настоящее время, уточнила она, вся информация о произошедшем уточняется. При этом она уверяет, что медики делали все возможное.

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию", – рассказала журналистам Абрамова.

Напомним, Сапунов присоединился к «Воскресению» в 1979-м - в год создания группы. После распада «Воскресения» в 1982 году Сапунов - вокалист, гитарист и бас-гитарист - сотрудничал с другими коллективами, в том числе с ВИА «Самоцветы».

Он несколько раз возвращался в группу, но в апреле 2016 года было объявлено, что Сапунов навсегда ушел из «Воскресения». Покинул он коллектив из-за разных политических взглядов с его лидером Алексеем Романовым. Его музыка будет жить вечно, покойся с миром великий музыкант.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

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