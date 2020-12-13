Український блогер Андрій Шатирко зізнався в глибоких почуттях до героїні шоу "Холостячка" Ксенії Мішиної

Колишній учасник проекту завоював велику славу і запам'ятався найгучнішим відходом, передає Politeka.net. чоловік в інтерв'ю "КП в Україні" заявив, що по-справжньому закохався в актрису.

"Так, це була любов. Я відчув всі сильні почуття, які чоловік може випробувати до дівчини. За це вдячний Ксенії, - висловився Андрій Шатирко і додав, що досі відчуває потяг. "Ви можете це побачити в моїх піснях, моїх постах... В даний момент я закритий до нового спілкування і відносин".

На проекті Андрій і Ксенія добре спілкувалися і досих пір підтримують зв'язок, проте дівчина не відчула до учасника нічого, крім дружби. Після таких слів блогер відчув страшну порожнечу і почуття провини. Згодом він зрозумів, що не був собою під час зйомок.

"Ніколи в моєму житті такого не траплялося. Уперше. Я навіть толком не знаю, що робити в ці моменти", - пояснив співак.

За словами чоловіка, всю глибину переживань він висловив у пісні" плач", кліп на яку випустив у день показу фінального епізоду зі своєю участю. У соціальних мережах він написав з цього приводу:"закохався, вклав душу і втратив себе". Він підкреслив, що намагався сподобатися Ксенії.

"Втратив себе - в прямому сенсі цього слова... Я іноді поводився, як повний придурок. Це була та частина мене, яка дуже сильно хотіла сподобатися. Це не погано", - зазначив Андрій.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина розповіла, в кому з учасників шоу встигла розчаруватися

Також Politeka повідомляла, що Мішина засвітилася в гримерці з невідомим красенем

Як писала Politeka, Скандальний поворот на "Холостячку", Мішина вже цілується з іншим красенем