Украинский блогер Андрей Шатырко признался в глубоких чувствах к героине шоу "Холостячка" Ксении Мишиной

Бывший участник проекта завоевал большую славу и запомнился самым громким уходом, передает Politeka.net. Мужчина в интервью "КП в Украине" заявил, что по-настоящему влюбился в актрису.

"Да, это была любовь. Я ощутил все сильные чувства, которые мужчина может испытать к девушке. За это благодарен Ксении, - высказался Андрей Шатырко и добавил, что до сих пор испытывает влечение. "Вы можете это увидеть в моих песнях, моих постах... В данный момент я закрыт к новому общению и отношениям".

На проекте Андрей и Ксения хорошо общались и досих пор поддерживают связь, однако девушка не почувствовала к участнику ничего, кроме дружбы. После таких слов блогер почувствовал страшную пустоту и чувство вины. Со временем он понял, что не был собой во время съемок.

"Никогда в моей жизни такого не случалось. Впервые. Я даже толком не знаю, что делать в эти моменты", - объяснил певец.

По словам мужчины, всю глубину переживаний он выразил в песне "Плачь", клип на которую выпустил в день показа финального эпизода со своим участием. В социальных сетях он написал по этому поводу: "Влюбился, вложил душу и потерял себя". Он подчеркнул, что старался понравиться Ксениии.

"Потерял себя - в прямом смысле этого слова... Я иногда вел себя, как полный придурок. Это была та часть меня, которая очень сильно хотела понравиться. Это не плохо", - отметил Андрей.

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