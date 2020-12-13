Розуміння про "бюджетність" у всіх різне

Відома українська телеведуча та колишня учасниця проєкту "Танці з зірками" Леся Нікітюк похвалилася результатами свого шопінгу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Нікітюк у соцмережі.

Так, телеведуча показала свій сьогоднішній лук і розповіла, що в неї було непросте завдання - вирушити на шопінг і купити новорічний одяг.

"Завдання - пробігтися по магазинам і назбирати новорічного шмаття!!! І так перший бюджетний лук. Як вам?" - запитала Леся у фоловерів.

Як видно на фото, Леся вирішила придбати кофтинку з блискітками, що дуже актуально напередодні зимових свят. Доповнила образ вона стильними джинсами з високою посадкою, які чудово підкреслюють гарні форми телеведучої.

Вона не стала приховувати і розцінок своїх покупок. Джинси їй обійшлись у 1129 грн, а кофтинка - у 799 грн.

Втім, не всі фоловери погодились із тим, що такі покупки є "бюджетними".

"Бюджетний? Ви що...", "Бюджетний для багатеньких", "Бюджетний? Не кожна пенсіонерка може собі дозволити", "Фігурка - вогонь", "Красуня", "Які сідниці!", "Дуже гарна", "Кофтинка - лакшері", "Дуже гарні джинси", "Ви - бомба", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.