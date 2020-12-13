Вагітна принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк покинули фрогморський котедж Меган Маркл і принца Гаррі

У цьому будинку подружжя прожило та витримало там лише шість тижнів. Як повідомляють західні таблоїди, подружжя повернулося в Кенсінгтонський палац, де жило кілька років після весілля.

Букінгемський палац від коментарів відмовився і не називає причини, але журналісти вже зробили свої висновки.

Про причини такого рішення не йдеться, але журналісти припускають, що вся справа у вагітності Євгенії. Адже неподалік від Кенсінгтонського палацу знаходиться Лондонська лікарня Портленд, де народжувала Меган Маркл, і госпіталь Святої Марії, де вирішилася від тягаря Кейт Міддлтон.

Відзначимо, що у Меган і Гаррі з'явилася можливість передати ключі принцесі Євгенії і Джеку тільки після того як, вони виплатили борг державі в розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів, які пішли два роки тому на ремонт їх котеджу.

Нагадаємо, що після переїзду в США принц Гаррі і Меган Маркл влаштувалися в Лос-Анджелесі, проте пізніше сім'я таємно переїхала в Санта-Барбару, де купила дорогий особняк.

Після переїзду в США принц Гаррі і Меган Маркл влаштувалися в Лос-Анджелесі, проте пізніше сім'я таємно переїхала в Санта-Барбару, де купила дорогий особняк.

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