Беременная принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк покинули Фрогморский коттедж Меган Маркл и принца Гарри
В этом доме супруги прожили и выдержали там лишь шесть недель. Как сообщают западные таблоиды, супруги вернулись в Кенсингтонский дворец, где жили несколько лет после свадьбы.
Букингемский дворец от комментариев отказался и не называет причины, но журналисты уже сделали свои выводы.
О причинах такого решения не говорится, но журналисты предполагают, что все дело в беременности Евгении. Ведь неподалеку от Кенсингтонского дворца находится лондонская больница Портленд, где рожала Меган Маркл, и госпиталь Святой Марии, где разрешилась от бремени Кейт Миддлтон.
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Отметим, что у Меган и Гарри появилась возможность передать ключи принцессе Евгении и Джеку только после того как, они выплатили долг государству в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов, которые пошли два года назад на ремонт их коттеджа.
Напомним, что после переезда в США принц Гарри и Меган Маркл обосновались в Лос-Анджелесе, однако позже семья тайно переехала в Санта-Барбару, где купила дорогой особняк.
После переезда в США принц Гарри и Меган Маркл обосновались в Лос-Анджелесе, однако позже семья тайно переехала в Санта-Барбару, где купила дорогой особняк.
Напомним, Елизавета II отомстила Меган Маркл и принцу Гарри.
Как сообщала Politeka, Меган Маркл вляпалась в новый скандал и признала свою ложь с родным отцом.
Также Politeka писала, что принц Гарри и Меган Маркл попали в новый скандал.