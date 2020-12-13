Беременная принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк покинули Фрогморский коттедж Меган Маркл и принца Гарри

В этом доме супруги прожили и выдержали там лишь шесть недель. Как сообщают западные таблоиды, супруги вернулись в Кенсингтонский дворец, где жили несколько лет после свадьбы.

Букингемский дворец от комментариев отказался и не называет причины, но журналисты уже сделали свои выводы.

О причинах такого решения не говорится, но журналисты предполагают, что все дело в беременности Евгении. Ведь неподалеку от Кенсингтонского дворца находится лондонская больница Портленд, где рожала Меган Маркл, и госпиталь Святой Марии, где разрешилась от бремени Кейт Миддлтон.

Отметим, что у Меган и Гарри появилась возможность передать ключи принцессе Евгении и Джеку только после того как, они выплатили долг государству в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов, которые пошли два года назад на ремонт их коттеджа.

Напомним, что после переезда в США принц Гарри и Меган Маркл обосновались в Лос-Анджелесе, однако позже семья тайно переехала в Санта-Барбару, где купила дорогой особняк.

После переезда в США принц Гарри и Меган Маркл обосновались в Лос-Анджелесе, однако позже семья тайно переехала в Санта-Барбару, где купила дорогой особняк.

Напомним, Елизавета II отомстила Меган Маркл и принцу Гарри.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл вляпалась в новый скандал и признала свою ложь с родным отцом.

Также Politeka писала, что принц Гарри и Меган Маркл попали в новый скандал.