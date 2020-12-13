Співак Віталій Козловський змусив публіку заздрити одним пікантним фото
Як передає Politeka.net, 35-річний артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав себе абсолютно голим.
Так, неголений і задоволений Козловський розслабився на пляжі. Співак зручно розташувався на шезлонгу, піднявши руку і прикривши нею очі від яскравого сонця. Ззаду нього виднілося синє море.
Неможливо не відзначити, в якій хорошій фізичній формі перебуває зірка. Як відомо, він вже кілька років регулярно займається в спортзалі, відточуючи свою фігуру до досконалості. Віталій з радістю хвалиться успіхами в соцмережі - неможна ховати настільки рельєфну й потужну красу.
"Спонтанний відпочинок - найкращий відпочинок! 👍",- коротко підписав знімок Віталій.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Ммм сос**ок 🔥"
"Гарного та незабутнього відпочинку😍"
"Приємного відпочинку і перезавантаження!😉"
"Лайк майже на сос*ку😂"
Раніше ми повідомляли, Козловський вразив розкішним видом на вуличному фото. Артист всівся прямо на асфальт у широких сірих брюках та чорній футболці, що "тісно" обліпила його тіло - прямо Аполлон.
"У мудреця запитали: чи довго чекати хороших змін? Він відповів - якщо чекати, то довго", - поділився мудрістю Віталій в описі до знімка.
"Такий привабливий"; "впевнена, що хороших змін чекати не будете. Просто досягнете, зробите..."; "звичайно потрібно діяти, а то якщо довго чекати, то і старість підкрадеться 👍 👍 👍 (фото👍 👍 👍)"; "який сексуальний😘", - відреагували шанувальники.
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