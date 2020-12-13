Певец Виталий Козловский заставил публику завидовать одним пикантным фото
Как передает Politeka.net, 35-летний артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал себя абсолютно голым.
Так, небритый и довольный Козловский расслабился на пляже. Певец удобно расположился на шезлонге, подняв руку и прикрыв ею глаза от яркого солнца. Сзади него виделось синее море.
Невозможно не отметить, в какой хорошей физической форме находится звезда. Как известно, он уже несколько лет регулярно занимается в спортзале, оттачивая свою фигуру до совершенства. Виталий с радостью хвастается успехами в соцсети - нельзя прятать столь рельефную и мощную красоту.
"Спонтанный отдых — лучший отдых! 👍🏼", - коротко подписал снимок Виталий.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Ммм сос**ек 🔥"
"Гарного та незабутнього відпочинку😍"
"Приятного отдыха и перезагрузки!😉"
"Лайк почти на сос**ке😂"
Ранее мы сообщали, Козловский впечатлил роскошным видом на уличном фото. Артист уселся прямо асфальт в широких серых брюках и черной футболке, "тесно" облепившей его тело - прямо Аполлон.
«У мудреца спросили: долго ли ждать хороших перемен? Он ответил – если ждать, то долго», - поделился мудростью Виталий в описании к снимку.
"Такой привлекательный"; "Уверена, что хороших изменений ждать не будете. Просто добьетесь, сделаете, достигнете"; "Конечно нужно действовать, а то если долго ждать, то и старость подкрадется👍👍👍(фото👍👍👍)"; "Какой сексуальний 😘", - отреагировали поклонники.
Напомним, Виталий Козловский в туалете взбудоражил странной фотосессией и откровением
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