Певец Виталий Козловский заставил публику завидовать одним пикантным фото

Как передает Politeka.net, 35-летний артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал себя абсолютно голым.

Так, небритый и довольный Козловский расслабился на пляже. Певец удобно расположился на шезлонге, подняв руку и прикрыв ею глаза от яркого солнца. Сзади него виделось синее море.

Невозможно не отметить, в какой хорошей физической форме находится звезда. Как известно, он уже несколько лет регулярно занимается в спортзале, оттачивая свою фигуру до совершенства. Виталий с радостью хвастается успехами в соцсети - нельзя прятать столь рельефную и мощную красоту.

"Спонтанный отдых — лучший отдых! 👍🏼", - коротко подписал снимок Виталий.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Ммм сос**ек 🔥"

"Гарного та незабутнього відпочинку😍"

"Приятного отдыха и перезагрузки!😉"

"Лайк почти на сос**ке😂"

Ранее мы сообщали, Козловский впечатлил роскошным видом на уличном фото. Артист уселся прямо асфальт в широких серых брюках и черной футболке, "тесно" облепившей его тело - прямо Аполлон.

«У мудреца спросили: долго ли ждать хороших перемен? Он ответил – если ждать, то долго», - поделился мудростью Виталий в описании к снимку.

"Такой привлекательный"; "Уверена, что хороших изменений ждать не будете. Просто добьетесь, сделаете, достигнете"; "Конечно нужно действовать, а то если долго ждать, то и старость подкрадется👍👍👍(фото👍👍👍)"; "Какой сексуальний 😘", - отреагировали поклонники.

Напомним, Виталий Козловский в туалете взбудоражил странной фотосессией и откровением

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