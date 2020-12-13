З роками тільки гарнішає

Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валю в серіалі "Свати", вразила виглядом у звичайному житті

Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явився знімок, на якому зірка зображена поруч з мікроавтобусом. Ймовірно, вона сфотографувалася під час гастролей.

Тетяна Кравченко одяглася з комфортом і по погоді, на ній можна помітити теплу чорну куртку, сіру кофту і шийну хустку. Актриса позувала для фото в розкритому верхньому одязі, по всій видимості, не встигла застебнутися після виходу з теплого салону. Образ зірку довершили затемнені окуляри, легкий макіяж і невеликі круглі сережки.

"Любов робить людей сильнішими, мудрішими, розумнішими, дорослішими, розважливішими, веселішими, грайливішими, вульгарнішими, смішнішими, тому що любов – це сенс життя", - наголошується в описі до знімка.

Користувачі соціальної мережі відреагували на ці філософські слова і оцінили зовнішній вигляд Тетяни в коментарях:

"Красуня і талант"; " така непроста... любов!!!"; "Абсолютно вірно, і сенс життя часто.👍 "; "Любов робить чудеса❤️❤️❤️".

Раніше в соцмережі з'явилося фото зі зйомок нового сезону улюбленого багатьма серіалу "Свати". На знімку радісна Тетяна Кравченко, виконуюча роль Валентини Петрівни Будько, зображена з колегами по знімальному майданчику. Вона одяглася в легку фіолетову курточку, а в руки взяла листи з роздрукованим текстом.

Нагадаємо, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем