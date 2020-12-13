Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валю в сериале "Сваты", впечатлила видом в обычной жизни
Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появился снимок, на котором звезда запечатлена рядом с микроавтобусом. Вероятно, она сфотографировалась во время гастролей.
Татьяна Кравченко оделась с комфортом и по погоде, на ней можно заметить теплую черную куртку, серую кофту и шейный платок. Актриса позировала для фото в раскрытой верхней одежде, по всей видимости, не успела застегнуться после выхода из теплого салона. Образ знамениитости довершили затемненные очки, легкий макияж и небольшие круглые сережки.
"Любовь делает людей сильнее, мудрее, умнее, взрослее, рассудительнее, веселее, игривей, пошлее, смешнее, потому что любовь – это смысл жизни", - отмечается в описании к снимку.
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Пользователи социальной сети отреагировали на эти философские слова и оценили внешний вид Татьяны в комментариях:
"Красавица и талантище"; "Такая непростая... любовь!!!"; "Совершенно верно,и смысл жизни зачастую.👍"; "Любовь делает чудеса❤️❤️❤️".
Ранее в соцсети появилось фото со съемок нового сезона любимого многими сериала "Сваты". На снимке радостная Татьяна Кравченко, исполняющая роль Валентины Петровны Будько, изображена с коллегами по съемочной площадке. Она оделась в легкую фиолетовую курточку, а в руки взяла листы с распечатанным текстом.
Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.
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