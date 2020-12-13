Актриса Ольга Сумська з'явилася в новому образі та вирішила поцікавитися думкою користувачів

Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала свіже фото в "сторіз" у Instagram, на якому постала в повний зріст у сукні, що нагадує вишиванку.

Так, злегка розпатлана Ольга поставила руку на пояс і трохи зсутулилася, роблячи селфі. Наряд актриси складався з червоно-білого верху з вишитими квіточками і білої спідниці зі стрічкою замість пояса і орнаментом чорного кольору.

"Як сукня?", - поставила запитання Сумська, отримавши чесну відповідь. На момент створення матеріалу більшість користувачів проголосували "так"- тобто, їм наряд сподобався, проте й тих, хто відповів "ні" також чимало.

Раніше ми повідомляли, Ольга здивувала моложавим видом на серії знімків. Актриса позувала на вулиці в білій сорочці й чорному пальто.

Деяким здалося, що на фото її 30-річна дочка Антоніна Паперна - настільки вони схожі і настільки яскраво і свіжо виглядала Ольга на момент зйомки.

"У цьому світі можливо майже все, але тільки не все відразу. Прагнучи до одного, доведеться відмовитися від іншого", - поміркувала в підписі знаменитість.

"Який шикарний образ на фото, Ольга! Ніколи не пишу коментарі, але тут не втрималася.🌹 🌹 🌹 "; "Яка ж Ви фантастична!"; "Я спочатку подумала Це Тоня😍 👍"; "Дуже тобі личить цей стиль"; "35, не більше"; "ви тут на дочку старшу дуже схожі", - відреагували користувачі.

Також ми писали, що Сумська показала зблизька нев'янучу красу, здивувавши яскравим макіяжем. Актриса обрадувала шанувальників прийдешніми виставами.

"Оля, ви чарівна красуня", «ви неймовірно красива, сил вам», «як завжди прекрасна», «найкрасивіша жінка», «чарівна леді», «магічний погляд прекрасної леді», - не втрималися шанувальники, щоб не залишити компліменти в коментарях.

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