Актриса Ольга Сумская появилась в новом образе и решила поинтересоваться мнением пользователей

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в полный рост в платье, напоминающим вышиванку.

Так, слегка растрепанная Ольга поставила руку на пояс и чуть-чуть ссутулилась, делая селфи. Наряд актрисы состоял из красно-белого верха с вышитыми цветочками и белой юбки с лентой вместо пояса и орнаментом черного цвета.

"Как платье?", - задала вопрос Сумская, получив честный ответ. На момент создания материала большинство пользователей проголосовали "да" - то есть, им наряд понравился, однако и ответивших "нет" также немало.

Ранее мы сообщали, Ольга изумила моложавым видом на серии снимков. Актриса позировала на улице в белой рубашке и черном пальто.

Некоторым показалось, что на фото ее 30-летняя дочь Антонина Паперная - настолько они похожи и настолько ярко и свежо выглядела Ольга на момент съемки.

"В этом мире возможно почти все, но только не все сразу. Стремясь к одному, придется отказаться от другого", - поразмышляла в подписи знаменитость.

"Какой шикарный образ на фото, Ольга! Никогда не пишу комментарии, но тут не удержалась.🌹🌹🌹"; "Яка ж Ви фантастична!"; "Я сначала подумала это Тоня😍👍"; "Очень тебе идёт этот стиль"; "35, не больше"; "Вы здесь на дочь старшую очень похожи", - отреагировали пользователи.

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«Оля, вы волшебная красавица», «Вы невероятно красивая, сил вам», «Как всегда прекрасная», «Самая красива женщина», «Очаровательная леди», «Магический взгляд прекрасной леди», - не удержались поклонники, чтобы не оставить комплименты в комментариях.

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