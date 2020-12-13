Учасниця популярного українського дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала зворушливі фото

Відома брюнетка постійно публікує фото у Instagram, ділячись з шанувальниками деталями свого життя, передає Politeka.net. Цього разу красуня опублікувала фото зі своєю матір'ю.

Дві красуні позували в схожих нарядах: Вікторія - в рожевому сарафані, а її мама - в такого же забарвлення сукні.

Обидві фотографувалися в різних локаціях на відпочинку в теплих краях.

"Спасибі тобі матуся, що народила мене в цей день і подарувала мені життя!🤗💝

Хочу, щоб ти сьогодні прийняла від мене щиру подяку буквально за все що ти робила і продовжуєш справи для мене, за твою любов і дружбу👩❤️👩. Я вдячна Богу🙏 за те, що він подарував мені таку маму! 😍 👑Дякую і це, цілком сформоване життя, за те, що ми живі, здорові і маємо сили насолоджуватися ним! 💖💖💖", - написала Смеюха.



За п'ять годин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі, серед яких співак Віталій Козлоський і ІТ-підприємець Микола Удянський, привітали Вікторію з днем народження.

"Крихітко, з твоїм днем! Днем варення!!! Живи довго! Кайфуй завжди! Люби сильно і будь також любима🥳 🥳 🥳", "Вікуся йди в Грецький)) по келиху за твоє здоров'я", " найголовніше щастя для мами - подяка і любов її дитини!😍 Чудову дочку, Вікторію, з Днем народження!💐Виконання всіх бажань!!!😍 Мамі - здоров'я перш за все і довгих років життя!💐 ", "З Днем Народження 🎉 вас і вашу маму з Днем народження дочки!🙂🎆💐🎂🍾🎈🎁", - написали коментатори.

Нагадаємо, Віка з "НеАнгелів" підкорила шикарним виглядом в червоному.

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