Відома модель Памела Андерсон показала себе в свіжому образі, захоплюючи фанатів

На фото Памела сиділа біля басейну в халаті, виставивши ніжки вперед. Красуня спокусливо вигнула спинку, а голову повернула в бік камери. Дівчина розташувалася біля великого вазона з деревом, блиснувши пишністю, яка не вмістилася в наряд. Завдяки цьому кадр вийшов дуже провокаційним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже Андерсон залишила це фото в сторіс Instagram, але так і хочеться відзначити: "Прямо на підлозі, найсолодша красуня".

Повідомлялося, що пишногруда Памела Андерсон роздражнила мережу пікантними фото на задньому дворі.

53-річна зірка культового серіалу" Рятувальники Малібу " регулярно балує шанувальників відвертими і чуттєвими знімками. Кілька годин тому зірка поділилася черговим яскравим кадром.

Так, знаменитість зробила знімок на задньому дворі, де вона постала в дуже гарячому образі.

Ми писали, що легендарна модель і актриса Памела Андерсон вразила шанувальників бездоганною фігурою, приспустивши штани.

Уточнимо, що на фотографії Андерсон позує в білосніжному топі і штанях, які знаменитість вирішила ефектно приспустити. При цьому сама актриса грайливо заглядала в кадр.

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