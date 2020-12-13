Известная модель Памела Андерсон показала себя в свежем образе, восхищая фанатов

На фото Памела сидела у бассейна в халате, выставив ножки вперед. Красотка соблазнительно выгнула спинку, а голову повернула в сторону камеры. Девушка расположилась возле большого вазона с деревом, сверкнув пышностью, которая не вместилась в наряд. Благодаря этому кадр получился очень провокационным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь Андерсон оставила это фото в сторис Инстаграм, но так и хочется отметить: "Прямо на полу, сладчайшая красотка".

Сообщалось, что пышногрудая Памела Андерсон раздразнила сеть пикантными фото на заднем дворе.

53-летняя звезда культового сериала "Спасатели Малибу" регулярно балует поклонников откровенными и чувственными снимками. Несколько часов назад звезда поделилась очередным ярким кадром.

Так, знаменитость сделала снимок на заднем дворе, где она предстала в весьма горячем образе.

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Уточним, что на фотографии Андерсон позирует в белоснежном топе и штанах, которые знаменитость решила эффектно приспустить. При этом сама актриса игриво заглядывала в кадр.

Напомним, 53-летняя Памела Андерсон соблазнительно поиграла ножками в короткой юбке

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