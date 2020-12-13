Відома модель Кендалл Дженнер показала себе в автомобілі На радість фанатів

На фото Кендалл позувала в топіку з великим декольте і без білизни. Красуня сиділа в машині і знімала себе на телефон, а волосся залишила розпущеним. Дженнер дивилася прямо в об'єктив камери, а образ доповнила яскравим мейкапом. Дівчина на різних знімках була з різним кольором волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Кендалл, будь ласка, пофарбуйте волосся," - підписав адміністратор групи знімок.

"Вона запостила", " вітаю, Кендалл сподобалося і опублікувала репост!", "закріпити, тому що вона повідомила," "блондинка виглядає на ній відмінно, Я ніколи не відчував ненависті, коли вона робила це для подіуму", "справжній був тут до Кендалл", "який додаток, це вау", "давай струсни своє тіло, дитинко", " Чи Можете ви сказати нам, який додаток ви використовували, запитали кілька людей?", "Ти за хлібом вийшла?", "Це герб України".

Повідомлялося, що популярна американська модель і бізнесвумен Кортні Кардашьян спокусила бездоганною фігурою, розкривши піджак.

"Я так рада, що наш інтернет-магазин нарешті відкрився...»-йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кортні позує в елегантному білосніжному костюмі, який вирішила розкрити і показавши бездоганну фігуру. В руках дівчина кокетливо тримає туфлю, яку зняла з ноги.

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